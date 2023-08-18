В ЛНР приняли закон об избрании главы республики
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Народного совета (парламента) Луганской народной республики приняли закон "Об избрании главы ЛНР", сообщили "Интерфаксу" в парламенте ЛНР.
"Глава республики избирается депутатами Народного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом России", - заявил в ходе заседания парламента ЛНР его председатель Денис Мирошниченко.
Он отметил, что выборы проводятся путем тайного голосования.
За принятие закона проголосовали 44 депутата Народного совета ЛНР. Решение принято единогласно.