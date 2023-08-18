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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В ЛНР приняли закон об избрании главы республики

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Народного совета (парламента) Луганской народной республики приняли закон "Об избрании главы ЛНР", сообщили "Интерфаксу" в парламенте ЛНР.

"Глава республики избирается депутатами Народного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом России", - заявил в ходе заседания парламента ЛНР его председатель Денис Мирошниченко.

Он отметил, что выборы проводятся путем тайного голосования.

За принятие закона проголосовали 44 депутата Народного совета ЛНР. Решение принято единогласно.

ЛНР
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