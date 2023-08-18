В РФ соцвыплаты будут получать медработники с высшим немедицинским образованием

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень категорий медработников, получающих специальные социальные выплаты, они будут распространяться и на медицинских работников с высшим немедицинским образованием.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Решение затронет порядка 3 тысяч сотрудников. В их числе - работники с высшим немедицинским образованием, которые трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению", - сообщила пресс-служба Минздрава.

Этим же постановлением высшим исполнительным органам субъектов рекомендовано установить за счет средств региональных бюджетов специальные соцвыплаты медработникам, работающим в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым, добавили в министерстве.

Специальные соцвыплаты для медицинских работников были введены по поручению президента Владимира Путина с 1 января 2023 года. Размер такой выплаты составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника.

На эти цели в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено более 152 млрд рублей. За первые шесть месяцев текущего года выплаты получили более 900 тысяч медработников.