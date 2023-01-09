Кабмин РФ выделит более 150 млрд руб. на доплаты медикам дефицитных специальностей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее прибавки к зарплате медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей; всего на эти цели будет направлено более 150 млрд рублей.

"В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей на человека. Постановление, утверждающее порядок таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи, отмечается в документе.

Самую большую специальную социальную выплату - 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи - в размере 11,5 тыс. рублей.

Такую же сумму - 11,5 тыс. рублей - составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тыс. рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц.

Фельдшеры и медсёстры станций и отделений скорой помощи будут получать ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тыс. рублей.

Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тыс. рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

"Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил довести выделяемые средства до адресатов без промедления.

"Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены", - подчеркнул премьер.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения направят в феврале. "Первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года", - сообщила Голикова на совещании Мишустина с вице-премьерами.

Также она подчеркнула, что уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и специальных выплат.