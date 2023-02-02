Соцфонд сообщил о начале специальных соцвыплат медицинским работникам

Речь идет о выплатах в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Отделения Социального фонда России перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, уже более 2,5 тысячи человек получили в общей сложности 21,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Речь идет о выплатах, которые правительство ввело с января 2023 года. Они уже осуществлены в 24 регионах страны на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд.

Председатель фонда Сергей Чирков через пресс-службу разъяснил, что "самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется".

"Территориальные отделения Социального фонда перечисляют деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация", - уточнил он.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве говорила, что первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения направят в феврале. Она добавила, что уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и специальных выплат.

В начале января пресс-служба правительства сообщила, что на прибавки к зарплате медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей будет направлено всего более 150 млрд рублей.