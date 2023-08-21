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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Собянин заявил, что на западе Москвы будет построено несколько социальных объектов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Западном округе столицы планируется и продолжается строительство нескольких социальных объектов, в том числе детских садов и школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Западном округе столицы строим и планируем несколько социальных объектов", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам мэра, в Кунцеве на 65% готова школа на 825 мест. В ней будут лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, IТ-полигон. Запланированы гимнастический и два спортивных зала, помещение для художественного и музыкального образования. Также утверждён проект детского сада на 13 групп с бассейном.

В районе Проспект Вернадского, на территории городской клинической больницы №31, идет строительство травматолого-ортопедического корпуса. В настоящее время идут внутренние отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей.

В Солнцеве застройщик скоро приступит к возведению школы на 1 тыс. 200 учеников и детского сада на 350 воспитанников. В школе будут многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией.

Также в районе Филёвский Парк за счeт городского бюджета построят детский сад на 300 воспитанников, добавил Собянин.

Сергей Собянин Кунцево (район Москвы)
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