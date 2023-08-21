"Уралмашзавод" увеличил полугодовую прибыль в 2,6 раза

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 490,13 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка предприятия выросла в 1,7 раза, до 13,52 млрд рублей, себестоимость - в 1,8 раза, до 10,93 млрд рублей. В результате рост валовой прибыли предприятия составил 38,8%.

Прочие расходы компании сократились с 1,97 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 933,46 млн рублей в отчетном периоде, прочие доходы - с 1,88 млрд рублей до 755, 82 млн рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тысячах рублей):