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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Уралмашзавод" увеличил полугодовую прибыль в 2,6 раза

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 490,13 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка предприятия выросла в 1,7 раза, до 13,52 млрд рублей, себестоимость - в 1,8 раза, до 10,93 млрд рублей. В результате рост валовой прибыли предприятия составил 38,8%.

Прочие расходы компании сократились с 1,97 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 933,46 млн рублей в отчетном периоде, прочие доходы - с 1,88 млрд рублей до 755, 82 млн рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тысячах рублей):

I полугодие 2023г I полугодие 2022г Динамика
Выручка 13 515 047 7 823 448 +1,7 раза
Себестоимость продаж 10 927 669 5 959 234 +1,8 раза
Валовая прибыль 2 587 378 1 864 214 +38,8%
Прибыль от продаж 1 137 421 1 082 168 +5,1%
Прибыль до налогообложения 656 177 243 711 +2,7 раза
Чистая прибыль 490 131 188 327 +2,6 раза

Кредиторская задолженность завода увеличилась с 12,82 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 15,93 млрд рублей на 30 июня 2023 года, дебиторская - с 26,5 млрд рублей до 27,93 млрд рублей.

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".

Екатеринбург Уралмашзавод УЗТМ-Картэкс
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