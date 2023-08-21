"Уралмашзавод" увеличил полугодовую прибыль в 2,6 раза
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 490,13 млн рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка предприятия выросла в 1,7 раза, до 13,52 млрд рублей, себестоимость - в 1,8 раза, до 10,93 млрд рублей. В результате рост валовой прибыли предприятия составил 38,8%.
Прочие расходы компании сократились с 1,97 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 933,46 млн рублей в отчетном периоде, прочие доходы - с 1,88 млрд рублей до 755, 82 млн рублей.
Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тысячах рублей):
|I полугодие 2023г
|I полугодие 2022г
|Динамика
|Выручка
|13 515 047
|7 823 448
|+1,7 раза
|Себестоимость продаж
|10 927 669
|5 959 234
|+1,8 раза
|Валовая прибыль
|2 587 378
|1 864 214
|+38,8%
|Прибыль от продаж
|1 137 421
|1 082 168
|+5,1%
|Прибыль до налогообложения
|656 177
|243 711
|+2,7 раза
|Чистая прибыль
|490 131
|188 327
|+2,6 раза
Кредиторская задолженность завода увеличилась с 12,82 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 15,93 млрд рублей на 30 июня 2023 года, дебиторская - с 26,5 млрд рублей до 27,93 млрд рублей.
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".