Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ситуация на линии соприкосновения в зоне СВО остается стабильной, хотя Украина продолжают отправлять своих военных в бой, не считаясь с потерями, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это не их граждане", - добавил глава государства.

Путин также указал на главные социальные и экономические проблемы в новых российских регионах.

"В социальной и социально-экономической сфере главная проблема - мягко говоря скромные доходы людей и рост цен. Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с восстановлением жилой сферы, социальной сферы, коммуникациями, ЖКХ. Это все вопросы житейские", - сказал он, выразив уверенность, что команда Пасечника сможет решить эти проблемы.

Кроме того, президент пожелал Пасечнику успеха на предстоящих сентябрьских выборах и пообещал поддержку федерального центра.

"Что касается предстоящих выборов, то это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу. Но при поддержке федерального центра вы, безусловно, это сделаете, у меня нет никаких сомнений в этом. Самое главное в любой избирательной кампании - показать людям, что вся ваша команда готова и способна решать задачи, которые стоят перед республикой в интересах людей, которые проживают на этой территории", - отметил Путин.