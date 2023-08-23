Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ситуация на линии соприкосновения в зоне СВО остается стабильной, хотя Украина продолжают отправлять своих военных в бой, не считаясь с потерями, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это не их граждане", - добавил глава государства.

Путин также указал на главные социальные и экономические проблемы в новых российских регионах.

"В социальной и социально-экономической сфере главная проблема - мягко говоря скромные доходы людей и рост цен. Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с восстановлением жилой сферы, социальной сферы, коммуникациями, ЖКХ. Это все вопросы житейские", - сказал он, выразив уверенность, что команда Пасечника сможет решить эти проблемы.

Кроме того, президент пожелал Пасечнику успеха на предстоящих сентябрьских выборах и пообещал поддержку федерального центра.

"Что касается предстоящих выборов, то это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу. Но при поддержке федерального центра вы, безусловно, это сделаете, у меня нет никаких сомнений в этом. Самое главное в любой избирательной кампании - показать людям, что вся ваша команда готова и способна решать задачи, которые стоят перед республикой в интересах людей, которые проживают на этой территории", - отметил Путин.

Владимир Путин ЛНР Леонид Пасечник СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Минобороны РФ подняло в воздух истребители из-за БПЛА в акватории Черного Моря

Четыре человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

Что произошло за день: вторник, 22 августа

В РФ 13 компаний смогут провести клинические исследования препаратов против гепатита С

В Воронежской области выявили второй очаг сибирской язвы

Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

В Ливию по приглашению маршала Хафтара прибыла делегация российских военных

Игорю Стрелкову в "Лефортово" потребовалось лечение

Власти Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });