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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Балицкий пообещал Путину газифицировать всю Запорожскую область

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным пообещал президенту РФ обеспечить полную газификацию региона.

По словам Балицкого, из 13-ти районов области пока не газифицированы четыре.

"Мы продолжим газификацию. Сегодня, когда новая труба, которая была проложена решением правительства РФ после того, как украинская власть отключила Запорожье, эта труба обеспечивает в полном объеме Запорожскую область. Мы рассчитываем, что в ближайший год все это выполним, и у нас будет стопроцентная газификация", - сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что команда врио губернатора справится с решением всех задач в регионе.

"Уверен, что у вас получится. Я вижу, что вся ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова, надеюсь, что люди это увидят и почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется, конечно, будем делать это обязательно и будем вам помогать", - сказал Путин.

Ранее Путин встретился с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, который, считает российский лидер, сможет решить все проблемы республики. Президент также пожелал Пасечнику успеха на сентябрьских выборах и пообещал поддержку федерального центра.

Владимир Путин Запорожская область Евгений Балицкий
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