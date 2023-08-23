Списание Wildberries денег с карт, удаленных из личного кабинета, признано незаконным

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Подольский городской суд признал незаконными действия ООО "Вайлдберриз" по списанию денег за товары с карт, удаленных из личного кабинета клиента, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Управление выступило истцом в этом споре.

В начале 2023 года в управление поступили жалобы потребителей, у которых ООО "Вайлдберриз" списывало средства в счет оплаты товаров с карт, не имеющих учетной записи в интернет-магазине (удаленные карты).

Как отметили в пресс-службе, условие, что ООО "Вайлдберриз" оставляет за собой право на списание денежных средств по имеющимся платежным данным, было зафиксировано в правилах пользования торговой площадкой Wildberries. Однако статья 16 закона "О защите прав потребителей" устанавливает, что условия, которые предоставляют владельцу агрегатора право на одностороннее изменение условий обязательства, являются недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя.

"ООО "Вайлдберриз" не является кредитной организацией и, следовательно, не имеет право списывать денежные средства без согласия потребителей. Включение в договор условия о праве юридического лица составлять и давать от имени потребителя распоряжения на перечисление денежных средств ущемляет права потребителя", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Суд удовлетворил исковые требования тульского управления Роспотребнадзора.

"Суд признал противоправными в отношении неопределенного (круга - ИФ) потребителей действия ООО "Вайлдберриз", выразившиеся в одностороннем изменении условий обязательства - списание денежных средств за товары по имеющимся платежным данным, не согласованное с потребителями, и обязал прекратить списание денежных средств за товары по имеющимся платежным данным банковских карт, удаленных из личного кабинета", - говорится в сообщении.