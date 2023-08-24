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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Вагоны с местами-капсулами появятся на сети РЖД в 2026 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пассажирские вагоны капсульного типа появятся на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2026 году, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" "РЖД") Владимир Пястолов

"В 2025 году мы начинаем испытания, в серию (запускаем) - 2026 год", - сказал он в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Петербурге, отвечая на вопрос о сроках появления новых пассажирских вагонов.

По его словам, из разных вариантов была выбрана модель продольного размещения капсул (не "елочкой"), когда полки размещены по двум сторонам вагона.

Планируемое количество мест будет больше, чем в простом плацкартном вагоне, добавил он.

В настоящее время ведутся работы по доработке макета с точки зрения удобства посадки пассажиров, сказал Пястолов.

РЖД
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