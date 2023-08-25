Путин дал поручения о разработке спутников для предельно низких орбит

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации "Роскосмос" совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для испытаний.

Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" публикует сайт Кремля.

Согласно поручению, по итогам рассмотрения этого вопроса следует определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, оценив необходимый объем и источники ее финансирования.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2023 года.

В перечне содержится также поручение правительству при участии АСИ представить предложения о мерах, направленных на расширение производства и использования транспортных средств, оборудованных для инвалидов.

Предварительно следует рассмотреть вопросы, касающиеся создания специальных условий для приобретения таких транспортных средств, в том числе расширения программ поддержки приобретения отечественных транспортных средств, их модернизации, создания условий для дополнительной подготовки инвалидов к управлению транспортными средствами. Поручено также рассмотреть вопросы предоставления льгот организациям, которые перевозят пассажиров и грузы автомобильным транспортом и принимают на работу инвалидов сверх установленных квот.

Срок исполнения поручения - 1 ноября 2023 года.

Правительству совместно с компанией "Российский экологический оператор" при участии РСИ поручено разработать меры поддержки внедрения и масштабирования технологий производства продукции с использованием вторичного сырья и утилизации отходов посредством производства новой продукции. Такие меры должны включать "содействие в получении необходимых патентов, стимулирование спроса на такую продукцию, информационно-консультационную поддержку при получении документов, подтверждающих ее безопасность".

Должна быть также обеспечена "возможность применения мер поддержки создания объектов производства продукции из вторичного сырья, предусмотренных для создания объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов".

Доклад по этому поручению следует представить до 1 ноября 2023 года, далее - один раз в полгода.