"Росбалт" исключен из перечня иностранных агентов
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минюст исключил учредителя агентства "Росбалт" - АО "РС-Балт" - из перечня иноагентов.
Это решение принято "в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах", сообщает сайт министерства.
"РС-Балт" попал в иноагенты в октябре 2021 года, как тогда объяснялось, "в связи с требованиями законодательства".