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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

"Росбалт" исключен из перечня иностранных агентов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минюст исключил учредителя агентства "Росбалт" - АО "РС-Балт" - из перечня иноагентов.

Это решение принято "в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах", сообщает сайт министерства.

"РС-Балт" попал в иноагенты в октябре 2021 года, как тогда объяснялось, "в связи с требованиями законодательства".

Минюст Росбалт РС-Балт
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