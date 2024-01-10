Перевозки лесоматериалов в России в 2023 году выросли на 12,9%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России в 2023 году объем перевозимых лесоматериалов составил 355,7 млн кубометров, что на 12,9% больше, чем в 2022 году (315 млн кубометров), сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на данные ЛесЕГАИС.

В 2023 году в ЛесЕГАИС было сформировано свыше 7,6 млн электронных сопроводительных документов (ЭСД) на транспортировку древесины. Ежедневно в 2023 году на территории России транспортировалось около 1 млн куб. м древесины и продукции из нее, отметили в министерстве.

"Показатель по количеству ЭСД в целом держится на уровне 2022 года - тогда было сформировано 7,5 миллиона ЭСД. Увеличение количества сформированных ЭСД в ЛесЕГАИС говорит о дополнительном сокращении серых схем при обороте древесины. В течение прошлого года мы совершенствовали балансовую модель учёта древесины. В числе изменений - усиление контроля за вывозом древесины с лесосек, мест переработки и складирования", - отметил замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Обязательное оформление ЭСД для перевозки древесины и пиломатериалов было введено с января 2022 года для контроля за оборотом продукции в отрасли - от заготовки до переработки либо экспорта.