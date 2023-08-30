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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Тестовое онлайн-голосование пройдет в течение двух дней в 21 регионе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Последнее перед сентябрьскими выборами в России тестирование федеральной платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 30-31 августа в 21 регионе России; в трех регионах - в течение одного дня, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"30 и 31 августа система ДЭГ будет тестироваться в 21 регионе, это те субъекты, где на выборах в сентябре голосование будет длиться три дня. Завтра утром к тренировке присоединятся еще три региона - Свердловская, Томская и Челябинская области, поскольку там онлайн-голосование на выборах пройдет в один или два дня, то есть не три дня", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

В презентации, которую продемонстрировала глава комиссии, отмечается, что в большинстве регионов тренировка пройдет с 8:00 30 августа до 20:00 31 августа. В трех регионах - с 8:00 до 20:00 31 августа.

По ее словам, в настоящее время для участия в онлайн-голосовании на выборах на федеральной платформе подано 899 987 заявлений. Для тех, кто еще не подал заявление на участие в электронном голосовании, такая возможность будет действовать в течение недели.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре примут участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе. В столице уже прошло тестирование системы онлайн-голосования; в ходе него не было зафиксировано масштабных сбоев, система работала штатно, сообщали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. В тестовом голосовании в столице приняли участие 430 тыс. человек.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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