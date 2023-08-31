"Газпром" закачал в российские хранилища 88% объема газа от целевого значения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" закачал в хранилища РФ 88% объема газа от целевого значения, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Наш профессиональный праздник - это всегда еще и напоминание о том, что приближается осенне-зимний период. Это самый ответственный период для нашей компании. Закачка газа в российские "подземки" ведется нами строго по плану. Это тоже надо отметить. На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения", - сказал он.

"В установленные сроки к началу сезона все целевые показатели по закачке газа в подземные хранилища абсолютно точно будут достигнуты. Отмечу, что к этой зиме закачка активного газа достигнет рекордных объемов. И рекордных объемов достигнет потенциальная суточная производительность к началу периода отбора", - сказал Миллер.

Как сообщалось, к зиме 2023/24 годов "Газпром" запланировал создать в российских ПХГ оперативный резерв газа в объеме 72,842 млрд куб. м, потенциальная максимальная производительность хранилищ на начало сезона отбора должна составить 858,8 млн куб. м в сутки.