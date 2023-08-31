МИД РФ заявил, что у России и Китая нет взаимных территориальных претензий

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ в связи с вопросом о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский заявили об отсутствии у России и Китая взаимных территориальных претензий.

"Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен", - подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.

Она напомнила, что урегулирование этого вопроса ознаменовала ратификация в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами.

"Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей её протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский", - сказала Захарова.

Она отметила, что разрешение вопроса линии прохождения границы между Россией и Китаем "стало результатом многолетних усилий обеих сторон, отражением высокого уровня отношений между двумя странами, внесло важный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, является успешным примером разрешения пограничных споров для всех государств мира".

"Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года", - подчеркнула она.

У сторон имеется разветвленная структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества, эффективно функционирует Совместная комиссия по границе, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы, добавила Захарова.

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур на территории России и КНР. Его площадь превышает 250 кв. км. Площадь российской части острова - 174 кв. км. Остальная часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.