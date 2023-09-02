Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в районе Клещеевки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Войска РФ улучшили положение в районе села Клещеевка Донецкой народной республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка", - сказал Конашенков в субботу на брифинге.

По его словам, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять украинских атак в районе города Артемовск (ДНР) и еще три атаки в районе Марьинки (ДНР).

"Уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на купянском направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Кисловки (Харьковская область) - потери составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

Кроме того, отражены две атаки ВСУ на красно-лиманском направлении в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах Торского (ДНР) и Кузьмино (ЛНР) - в результате уничтожено свыше 60 украинских военных, две боевые бронемашины, два пикапа и две гаубицы Д-30, сказал генерал.

"В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки на херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ за сутки составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики", - сообщил он.

"В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель военного ведомства.

Конашенков заявил, что потери украинских сил на данном направлении за сутки составили свыше 105 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", - сказал Конашенков.

По его данным, за сутки уничтожены 25 украинских беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12620 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.