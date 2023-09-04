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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Володин проведет заседание Совета Парламентского Собрания Белоруссии и России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет в Пскове расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Белоруссии и России.

Как отметили в пресс-службе Госдумы, ключевым вопросом повестки Совета - "правительственный час", в ходе которого планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Парламентское Собрание в очередной раз проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты ПС СБР встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Такой подход позволяет более эффективно выстроить коммуникации в рамках приграничного сотрудничества России и Белоруссии, ранее отмечал Вячеслав Володин.

В составе делегации от Госдумы первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.

Володин является председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

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