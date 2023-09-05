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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Песков не подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил подготовку встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Нет, не можем", - сказал Песков на просьбу подтвердить информацию готовящемся визите лидера КНДР в Россию.

"Нам нечего сказать вам по этой теме", - добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться в сентябре в рамках Восточного экономического форума.

Ким Чен Ын уже приезжал в Россию в апреле 2019 года. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Ким Чен Ын в 2019 году традиционно прибыл во Владивосток на бронепоезде. Тогда состоялась первая встреча лидера КНДР с Путиным. Переговоры прошли на острове Русский. Лидеры общались один-на-один и с участием делегаций.

После завершения консультаций состоялся официальный приём от имени президента России в честь председателя Госсовета КНДР.

Ранее в 2023 году Песков сообщил журналистам, что Путин в скором времени поедет во Владивосток, где с 10 по 13 сентября на острове Русский пройдёт Восточный экономический форум.

В конце июля этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян, где был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы они обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Кроме того, Шойгу в столице КНДР принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

Дмитрий Песков КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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