Ким Чен Ын может в сентябре посетить РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре отправиться в Россию для переговоров о военном сотрудничестве стран, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию (...) сообщили американские чиновники США и их союзников", - информирует издание.

По словам собеседников газеты, Ким Чен Ын в ходе визита рассчитывает обсудить с российским руководством сотрудничество в военной сфере.

NYT пишет, что Ким Чен Ын может принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября. По данным газеты, лидер КНДР, вероятно, поедет из Пхеньяна во Владивосток на бронированном поезде. При этом, по словам чиновников, не исключено, что Ким Чен Ын может совершить визит в Москву.

Согласно газете, на прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, согласно оказавшейся в распоряжении Вашингтона информации, между Пхеньяном и Москвой активно проводятся переговоры на высоком уровне о военном сотрудничестве.

В конце июля Ким Чен Ын провел в Пхеньяне переговоры с российской делегацией во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Северокорейские СМИ писали, что "стороны серьезно обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития стратегического и тактического сотрудничества и кооперации между двумя странами в области национальной обороны и безопасности".