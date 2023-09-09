В Пхеньяне по случаю 75-летия КНДР прошел военный парад

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Военный парад по случаю 75-й годовщины со дня образований Корейской Народно-Демократической Республики состоялся на главной площади Пхеньяна, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За парадом наблюдал и приветствовал его участников лидер КНДР Ким Чен Ын, отмечается в сообщении.

Агентство информирует, что по случаю праздничной даты северокорейский лидер получил поздравления от руководителей ряда государств, в том числе от президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.