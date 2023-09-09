Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

В Пхеньяне по случаю 75-летия КНДР прошел военный парад

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Военный парад по случаю 75-й годовщины со дня образований Корейской Народно-Демократической Республики состоялся на главной площади Пхеньяна, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За парадом наблюдал и приветствовал его участников лидер КНДР Ким Чен Ын, отмечается в сообщении.

Агентство информирует, что по случаю праздничной даты северокорейский лидер получил поздравления от руководителей ряда государств, в том числе от президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 9 сентября

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Почти 300 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

Военно-морские учения НАТО Northern Coasts начнутся на севере Балтики в субботу

Военно-морские учения НАТО Northern Coasts начнутся на севере Балтики в субботу

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Пророссийского блогера Бадаляна освободили из-под стражи в Армении

Что произошло за день: пятница, 8 сентября

AZUR air будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх до конца сентября

В Индии анализируют варианты действий в случае войны за Тайвань

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });