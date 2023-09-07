Движение на Амуро-Якутской магистрали приостановлено из-за схода вагонов

Повреждены 300 метров пути

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сход девяти вагонов на перегоне Алдан-Куранах Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) привел к приостановке движения. Повреждены пути на протяжении 300 метров. Об этом сообщает пресс-служба АО "Железные дороги Якутии" (ЖДЯ).

Согласно сообщению, сход вагонов произошел 6 сентября в 20:55 по московскому времени на 286-м километре перегона Алдан-Куранах однопутного неэлектрифицированного участка Алдан - Нижний Бестях. Уточняется, что пострадавших и угрозы экологии нет.

Пресс-служба подчеркивает, что причина схода вагонов не связана с техническим состоянием инфраструктуры и подвижного состава и, предварительно, зависит от нарушения технических условий погрузки на открытом подвижном составе.

Задержан пассажирский поезд Нижний Бестях - Благовещенск. Пассажиры поезда автобусами доставлены со станции Куранах до станции Алдан и станции Нерюнгри-Пассажирская, затем отправлены пассажирским поездом до мест назначения. Пассажиры, которым необходимо проехать в обратном направлении, будут доставлены до поезда аналогичным способом.

В свою очередь пресс-служба МЧС по региону сообщает, что 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На месте остаются 12 вагонов. Из них три вагона на рельсах и девять опрокинутых.

"Организована перекачка топлива из цистерн и подъем вагонов. Повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы не повреждены", - говорится в сообщении.