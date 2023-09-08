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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Движение на Амуро-Якутской железной дороге восстановлено после схода вагонов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение поездов на перегоне Алдан-Куранах Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ), прерванное из-за схода вагонов, сообщает пресс-служба компании "Железные дороги Якутии".

"Движение поездов на перегоне Алдан-Куранах (...) восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Обстоятельства схода вагонов расследуются. Назначено служебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября на 286 км перегона Алдан-Куранах однопутного не электрифицированного участка Алдан - Нижний Бестях с рельс сошли девять вагонов (в том числе три цистерны с дизтопливом) в грузовом поезде N3024. Пострадавших и угрозы экологии нет. В результате происшествия были повреждены пути на протяжении 300 метров, движение поездов по участку приостанавливалось.

По данным АО "Железные дороги Якутии" (ЖДЯ), причина схода вагонов не связана с техническим состоянием инфраструктуры и подвижного состава и, по предварительным данным, зависит от нарушения технических условий погрузки на открытом подвижном составе.

Железные дороги Якутии
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