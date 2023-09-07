Военные РФ заявили об уничтожении диверсионных групп на острове Переяславский

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский в Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, на херсонском направлении потери армии Украины составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что на данном направлении "противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20".

По его данным, на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение в Харьковской области.

"Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказал представитель военного ведомства.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил он.

По словам Конашенкова, потери армии Украины на данном направлении составили: до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

Также он сообщил, что в ДНР отражена атака противника и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Конашенков заявил, что потери армии Украины составили: до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б".

На запорожском направлении отбиты 14 атак украинских сил в районе Работино и Вербовое Запорожской области.

"Уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы: FH-70 производства Великобритании, "Мста-Б" и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD", - сообщил представитель ведомства.

Российские военные уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Запорожской области, заявил Конашенков.

"В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка (ДНР) уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - заявил генерал.

По его словам, всего за сутки армия РФ нанесла удары по живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM", - сказал Конашенков.

Он заявил, что также уничтожен 41 украинский беспилотник в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.