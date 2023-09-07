В Калининградской области на американца завели дело о похищении ребенка

По данным СКР, мужчина пытался нелегально вывезти из РФ своего четырехлетнего сына

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего расследуется в Калининградской области в отношении гражданина США, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 27 июля текущего года 35-летний американец прибыл на территорию Калининградской области для встречи с четырехлетним сыном, являющимся гражданином РФ.

При этом иностранец знал, что в эти дни районный суд рассматривает гражданское дело с вопросом о месте жительства ребенка, так как его мать категорически против отъезда малыша за границу, говорится в сообщении.

Поэтому, как считает следствие, американец под предлогом совместной прогулки вывез сына на автомобиле за город и в районе населенного пункта Мамоново предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность. Однако он был задержан российскими пограничниками, отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Также он является фигурантом уголовного дела по факту попытки незаконного пересечения государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ).

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.