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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Президент отметил, что Россия осуществляет свои планы развития вопреки вызовам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает осуществлять планы своего развития, несмотря на вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.

В субботу глава государства поздравил москвичей с Днем города, приехав на праздничный концерт в "Зарядье". Он подчеркнул, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы времени.

"При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", - сказал Путин.

Ранее в субботу сообщалось, что президент РФ в онлайн режиме проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и мэра города Москвы.

Владимир Путин
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