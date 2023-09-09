Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о планах продления наземных железнодорожных диаметров от Москвы до Калуги и Тулы, а также других крупных городов близ российской столицы.

"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", - сказал он на праздничном концерте по случаю Дня Москвы в Зарядье.

Путин заявил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе - между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем - между столицей и другими городами.

Как отметил президент РФ, "подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны, десятки российских городов получат мощный импульс к движению вперед".

Ранее в субботу Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции приняли участие в открытии нескольких новых транспортных артерий столицы.