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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Заксобрание ЯНАО избрало Артюхова губернатором региона

Заксобрание ЯНАО избрало Артюхова губернатором региона
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на внеочередном заседании в воскресенье тайным голосованием избрали Дмитрия Артюхова главой региона на новый срок, передал корреспондент "Интерфакса".

За кандидатуру Артюхова проголосовали 17 депутатов из 21, за депутата ямальского парламента Александра Голубенко (выдвинут ЛДПР) - два человека, и депутата Максима Лазарева (от "Справедливой России") - один человек. Один бюллетень был признан недействительным.

Прямые выборы губернатора на Ямале были отменены в 2014 году. Теперь главу региона тайным голосованием выбирают депутаты регионального парламента из внесенных президентом РФ кандидатов. Их же главе государства направляет на рассмотрение губернатор Тюменской области (сложносоставного субъекта РФ, в состав которого входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), а ему - парламентские партии.

Ранее президент Владимир Путин представил в Заксобрание ЯНАО кандидатуры действующего губернатора, выдвинутого "Единой Россией", Дмитрия Артюхова и депутатов ямальского парламента Александра Голубенко (выдвинут ЛДПР) и Максима Лазарева (от "Справедливой России").

Для Артюхова этот губернаторский срок будет вторым. Первый раз главой региона его избрали депутаты регионального Заксобрания в сентябре 2018 года.

ЯНАО Дмитрий Артюхов Максим Лазарев Александр Голубенко
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