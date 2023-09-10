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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Артюхов вступил в должность губернатора ЯНАО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Состоялась инаугурация Дмитрия Артюхова, избранного в воскресенье депутатами Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа главой региона.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека (...) честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности", - сказал Артюхов, принимая присягу, во время церемонии вступления, трансляция которой велась в соцсетях.

Председатель ямальского парламента Сергей Ямкин вручил Артюхову знак губернатора.

На церемонии присутствовали вице-премьер РФ Александр Новак, уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Тюменской области Александр Моор, бывшие губернаторы ЯНАО - Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов и другие.

В РоссииЗаксобрание ЯНАО избрало Артюхова губернатором регионаЗаксобрание ЯНАО избрало Артюхова губернатором регионаЧитать подробнее

Как сообщалось, на внеочередном заседании регионального парламента в воскресенье большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Артюхова.

Прямые выборы губернатора на Ямале были отменены в 2014 году. Теперь главу региона тайным голосованием выбирают депутаты регионального парламента из внесенных президентом РФ кандидатов. Их же главе государства направляет на рассмотрение губернатор Тюменской области (сложносоставного субъекта РФ, в состав которого входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), а ему - парламентские партии.

Ранее президент Владимир Путин представил в Заксобрание ЯНАО кандидатуры действующего губернатора, выдвинутого "Единой Россией", Артюхова и депутатов ямальского парламента Александра Голубенко (выдвинут ЛДПР) и Максима Лазарева (от "Справедливой России").

Для Артюхова этот губернаторский срок будет вторым. Первый раз главой региона его избрали депутаты регионального Заксобрания в сентябре 2018 года.

ЯНАО Дмитрий Артюхов
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