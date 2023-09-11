Минэнерго готовит предложения по донастройке топливного демпфера

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ пока обсуждает варианты корректировки топливного демпфера, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.

"Сейчас думаем о донастройке. Мы обсуждаем, с какими предложениями выйти, чтобы с коллегами проработать", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что нефтяные компании и ведомства обсуждают возможность очередной корректировки топливного демпфера, которая вернула бы параметры этого механизма к тем объёмам бюджетных выплат, которые нефтяники получали в последнее время. Как сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли, на данный момент именно демпферные выплаты способны стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов, снизить оптовые цены и не допустить дальнейшего удорожания розницы.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе 2023 года составили 185,9 млрд руб. - это самое большое значение с момента последнего изменения механизма (в апреле - 107,2 млрд руб., в мае - 103,5 млрд руб., в июне - 78,6 млрд руб., в июле - 110,4 млрд руб.). В январе-августе 2023 года демпферные выплаты составили 838,9 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная - нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов стали некорректно, а российская нефть Urals начала торговаться с сильным дисконтом. В итоге Минфин стал искать варианты корректировки топливного демпфера.