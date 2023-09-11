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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

"Росатом" и "Газпром нефть" изучат бункеровку флота на СМП с низким углеродным следом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и "Росатом" подписали соглашение об изучении условий бункеровки флота Евроазиатского контейнерного транзита (ЕАКТ) судовым топливом с низким углеродным следом, в том числе сжиженным природным газом (СПГ), говорится в сообщении "Газпром нефти".

Проект ЕАКТ направлен на создание первой регулярной контейнерной линии для выполнения транзитных грузоперевозок между восточной и западной частью Евразии через Северный морской путь (СМП).

"Сотрудничество компаний позволит повысить экологическую безопасность и устойчивость первой арктической контейнерной линии, а также внесет вклад в декарбонизацию судоходства в Арктике", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Газпром нефть" широко работает с топливом с содержанием серы ниже 0,1%, предназначенным для особых зон судоходства. Кроме того, с 2022 года с помощью первого в России СПГ-бункеровщика "Дмитрий Менделеев" компания осуществляет заправку морского транспорта сжиженным природным газом. Также компания предоставляет судовладельцам возможность заправки морского транспорта топливом на биокомпонентной основе.

Газпром нефть Росатом СМП
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