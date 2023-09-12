Минобороны РФ заявило об уничтожении 41 украинского беспилотника в зоне СВО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 41 украинский беспилотник в зоне проведения военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Кодема, Липовое, Кленовое Донецкой народной республики (ДНР), Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, помимо этого, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS производства США.

"В районе населенного пункта Новенькое Сумской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны, и в районе населенного пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины", - сообщил Конашенков.

По направлениям

Российские военные отразили пять атак вооруженных сил Украины на донецком направлении, три - на запорожском и одну - на красно-лиманском, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сообщил представитель военного ведомства.

По данным Конашенкова, на запорожском направлении потери армии Украины составили: до 35 военнослужащих, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley производства США и три автомобиля.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - заявил он.

Конашенков сообщил, что "уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30".

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что потери армии Украины составили: до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля, также в ДНР ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты.

Он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы на запорожском направлении за сутки поражены: гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Нота".

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, потери армии Украины за сутки на данном направлении составили: до 25 военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - сказал Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143 районах", - сказал Конашенков.

Он отметил, что всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 669 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, а также 11 793 танка и других боевых бронемашин.