Минэкономразвития повысило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2023 г до 3,6%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ значительно улучшило ожидания по динамике промышленного производства в 2023 году, прогнозирует ее рост на 3,6% вместо 0,2% в апрельской версии, сообщил журналистам представитель министерства.

Во вторник уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

При этом рост обрабатывающих производств в 2023 году ожидается еще на более высоком уровне - на 7,2%.

Прогноз по инвестициям в основной капитал в 2023 году повышен до 6,0% с 0,5% в апрельской версии.

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства на 2,6% в 2024 году (обрабатывающих - на 3,9%), на 2,2% в 2025 году (2,5% в обработке), на 2,3% в 2026 году (2,6% в обработке).

Рост инвестиций в 2024 году ожидается на уровне 2,3%, в 2025-2026 гг. - по 3,0% в год.

"Что касается общих источников роста - по инвестициям видим очень хорошие цифры за первое полугодие этого года. Соответственно по году мы ожидаем роста инвестиций около 6% и, соответственно, в 2024-2026 гг. в пределах 3% инвестиционный рост. При этом мы закладываем, что роль инвестиций за счет собственных средств будет постепенно увеличиваться", - сказал представитель Минэкономразвития.