Минэкономразвития РФ ожидает сальдо счета текущих операций в 2023 г на уровне $74,4 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России прогнозирует снижение экспорта товаров из РФ в 2023 году до $459,1 млрд с $590,8 млрд в 2022 году, рост импорта в РФ до $313,8 млрд с $276,7 млрд, сообщил журналистам представитель министерства.

Во вторник уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из РФ на уровне $471,0 млрд, в 2025 году - $481,1 млрд, в 2026 году - $496,7 млрд.

Импорт в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне $319,7 млрд, в 2025 году - $326,8 млрд, в 2026 году - $335,5 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу министерства, в 2023 году снизится до $74,4 млрд с $236,1 млрд в 2022 году, в 2024 году составит $80,7 млрд, в 2025 году - $77,8 млрд, в 2026 году - $80,8 млрд.