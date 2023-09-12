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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Российские военные сообщили о 25 нарушениях авиацией западной коалиции пространства Сирии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авиация "коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением сирийского воздушного пространства, заявил во вторник на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки "13 нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал контр-адмирал.

F-16 F-35 Вадим Кулить США Сирия
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