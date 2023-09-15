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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

За сутки авиация коалиции допустила 20 нарушений в воздушном пространстве Сирии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил зам. руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 15 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в четверг.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-35, парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.

Сирия
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