Минпромторг РФ удовлетворен ситуацией в металлургии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ фиксирует увеличение спроса на продукцию металлургии со стороны основных внутренних потребителей, при этом завышения цен на нее не наблюдается, рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Состояние отрасли весьма приличное: рост выплавки стали почти 3% - 38 млн тонн за первое полугодие, и рост общего потребления металла на внутреннем рынке 10%. Это важно, потому что все переживали - останется ли льготная ипотека, один из "локомотивов" стройки, после того как поднялась ключевая ставка. Вопрос с льготной ипотекой решили - как мы знаем, она остаётся. Другой важный для роста строительства (а, значит, и для потребления металлопродукции) фактор - это государственные крупные инфраструктурные проекты, и они активно реализуются. После имевшего места снижения мы видим рост спроса на металл в автопроме и машиностроении. Это также одни из важных потребителей металла" - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Замглавы Минпромторга также отметил, что продолжаются поставки на экспортные рынки, которые продолжают сотрудничество с РФ, расширяется география поставок по новым направлениям.

"Поэтому в целом мы довольны той ситуацией, которая сегодня складывается в отрасли", - констатировал он.

Евтухов также подчеркнул, что на фоне хорошего спроса Минпромторг не фиксирует необоснованного роста цен. "Завышения цен мы сейчас не видим. Все повышения, которые были весной, соответствовали рыночной ситуации и тем дополнительным расходом, которые компании несли, прежде всего, в силу удорожания сырья для производства металлопродукции, логистической составляющей, цен на основные источники энергии и из-за ряда других факторов", - пояснил замминистра.