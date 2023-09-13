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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Сотрудник столичного предприятия ОПК задержан по делу о мошенничестве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области задержало управляющего сотрудника предприятия ОПК, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках госконтракта для производства изделий военного назначения.

По данным спецслужбы, задержанный выполнял управленческие функции на оборонном предприятии.

В управление заявили, что он "использовал своё должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц, участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России".

В конце июня столичное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по части 6 статьи 204 УК России "Коммерческий подкуп".

"Проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств по уголовному делу", - сообщили в УФСБ.

ОПК ФСБ Московская область Москва
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