Путин дал старт работе 1-й линии Амурского ГПЗ "Газпрома"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт запуску первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома".

"Начинайте", - скомандовал президент.

"Владимир Владимирович, Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы "Газпрома", - ответил председатель правления концерна Алексей Миллер.

Завод служит для выделения из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи перед его поставкой в Китай ценных компонентов - этана, пропана, бутана - для их переработки в России. Эти продукты нужны для производства полиэтилена, полимеров, пластика и в конечном итоге используются в огромном количестве отраслей промышленности и в быту. Также АГПЗ станет крупнейшим производством гелия в мире.

"По этому показателю завод станет мировым лидером. Гелий - это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. Спрос на гелий растет, в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Рядом с городом Владивосток планируется в ближайшее время запустить в эксплуатацию крупнейший в мире гелиевый хаб для поставки жидкого гелия", - отметили в "Газпроме".

Амурский ГПЗ

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Крупнее - только ГПЗ Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility на Аляске в США.

Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

На данный момент готовность второй линии составляет 65%, третьей - 41%, четвертой - 15,6%, пятой - 6,4%.

С момента погружения первой сваи до нынешнего момента пуска прошло менее шести лет, напомнили в "Газпроме". "Сегодня мы пускаем завод строго в плановые директивные сроки", - заявил на церемонии запуска Миллер.

Помимо ГПЗ было построено 30 километров автодорог, железнодорожный перегон от Транссибирской магистрали до площадки завода, а также временный причал на реке Зее для разгрузки крупнотоннажного оборудования. Рядом с заводом была возведена Свободненская теплоэлектростанция. Здесь применялось российское оборудование, включая паровые энергетические котлы и турбинные установки.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управляет строительством генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "СИБУР"). В 2019 году объект привлек проектное финансирование на 11,4 млрд евро. Средства предоставили 22 банка из Европы, Японии, Китая, России.