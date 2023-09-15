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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Президент РФ заявил, что контракты с Минобороны подписали 300 тысяч человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Контракты с Минобороны РФ подписали 300 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Я пару дней назад сказал, что... воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации - 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили: 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Впоследствии, касаясь заявлений о привлечении наемников в зону специальной военной операции, Путин сказал, что такой необходимости нет.

"Никакой необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны", - сказал Путин.

"Хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. И более того: формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90%", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что денежные средства, которые сейчас выплачиваются, в любом случае не могут компенсировать угрозу гибели или получение тяжелого ранения. "Разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжёлого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже вот это само по себе вызывает уважение", - сказал президент РФ.

Владимир Путин
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