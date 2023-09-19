Нарушений при мониторинге рыбы после сбросов с АЭС "Фукусима-1" не выявлено

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках усиленного радиологического контроля за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима-1", за неделю провело более 330 исследований проб рыбопродукции, нарушений на выявлено, сообщила во вторник пресс-служба управления.

"С 11 по 15 сентября проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тыс. тонн, добытой в промысловых подзонах шести регионов РФ. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в филиалах подведомственной Россельхознадзору Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, расположенных в Приморском крае и Сахалинской области. Так, в Приморье проведены исследования 90 проб рыбной продукции - крабов, минтая, иваси, горбуши, морского гребешка и других.

Специалисты Сахалинского филиала исследовали 22 пробы рыбопродукции - охлажденной спизулы и варено-мороженого филе спизулы, кеты, горбуши, икры, тунца, креветок, молок и других.

Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований в 34 случаях указали промысловые подзоны Сахалинской области, в 28 случаях - Приморского края, в 20 случаях - Камчатского края, в 18 случаях - Хабаровского края, в четырех случаях - Магаданской области и в одном случае - Мурманской области. В трех случаях регионы происхождения продукции не указаны.

Рыбную продукцию исследуют по основным радиологическим показателям, свидетельствующим о ее безопасности. Это удельная активность йода-131, стронция-90, цезия-134, цезия-137. Их нормативы определяются требованиями технических регламентов, принятых в РФ, и требованиями нормативных документов стран-импортеров рыбопродукции.

В рамках усиленного мониторинга из-за сброса Японией слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" исследуется продукция, добытая в российских водах, а также импортная продукция. При этом в 2023 году через ветеринарные контрольные посты Приморского края Россельхознадзор оформил всего пять партий рыбной продукции из Японии, поступивших в феврале и марте этого года.

Как сообщалось, Япония 24 августа начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

РФ с 6 апреля 2011 года вводила запрет на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии. Он касался 242 предприятий, расположенных в 8 префектурах. Снятие запрета началось в 2015 году, полностью ограничения перестали действовать в 2018 году.

По данным Росрыболовства, за последние три года импорт рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было ввезено 2,9 тыс. тонн продукции, в 2021 году - 1,4 тыс. тонн. По итогам 2022 года он составил всего 192 тонны, за январь-июль 2023 года - 112 тонн.