Что произошло за день: среда, 20 сентября

Прекращение огня в Карабахе, гибель российских миротворцев в регионе при обстреле, взрыв газа в Балашихе, ситуация на топливном рынке РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нагорный Карабах и Азербайджан при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня. Режим был объявлен с 12:00 по московскому времени. В Степанакерте заявили, что по условиям соглашения речь идет о расформировании и полном разоружении армии Карабаха, выводе тяжелой техники и "оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении". Вечером Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня.

- Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе. Их автомобиль попал под обстрел из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста в районе Джанятага. Кроме того, министерство сообщило, что накануне в ходе сопровождения гражданского населения колонна российских миротворцев также подверглась обстрелу, повреждения получил бронетранспортер.

- Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Карабахе нет с августа 2021 года. Он сообщил, что Армения не принимала участия в составлении текста соглашения о прекращении огня. Премьер Армении заявил, что если российские миротворцы выступили с предложением о прекращении боевых действий, они "приняли полноценное обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха".

- В Баку заявили о готовности подписать мирный договор с Арменией. В администрации президента Азербайджана сообщили, что "70% текста мирного договора согласовано".

- Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре. В среду президент РФ провел встречу с главой МИД Китая Ван И.

- Жертвами взрыва газа в жилом доме в Балашихе стали три жильца. Двое спасателей погибли при повторном обрушении перекрытий.

- Правительству РФ удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен, заявил вице-премьер Александр Новак. Между тем первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что правительство в ближайшие дни предпримет шаги по прекращению "серого экспорта" нефтепродуктов.

- Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской биржи. Аи-92 по итогам торгов в среду упал в цене по сравнению с пятницей на 6%, Аи-95 - на 8%. Дизельное топливо начало снижение только среду и подешевело на 1,6%.

- Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube в России не стоит на повестке дня, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.