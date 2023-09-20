Путин надеется на приближение товарооборота РФ-КНР к $200 млрд

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Есть основания надеяться, что товарооборот России и Китая приблизится к цифре в $200 млрд, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.

"Недавно мы констатировали на встрече с вице-премьером Госсовета КНР, с которым я встречался на полях международного экономического Дальневосточного форума во Владивостоке, за первые месяцы текущего года товарооборот превысил $120 млрд. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 млрд", - сказал Путин.

Он также отметил успешное сотрудничество двух стран в области спорта и гуманитарной сфере.