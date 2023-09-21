В суд в Москве поступило дело о хищении 8 млрд рублей у "Россетей"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Замоскворецкий суд Москвы поступило дело семи человек, которых обвиняют в хищении более 8 млрд рублей у компаний холдинга ПАО "Россети", в том числе ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Сибирь", ОАО "МРСК Урала", сообщает сайт МВД.

Фигурантам дела вменяют уголовные статьи 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денежных средств), 210 (организация преступного сообщества или участие в нем).

По версии следствия, обвиняемые разработали схему, в ходе которой выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования через подконтрольные сбытовые компании.

"Значительная сумма - свыше 5 млрд рублей - была направлена акционерному обществу, под прикрытием которого действовала управленческая структура криминальной организации", - отметила представитель МВД Ирина Волк.

Финансирование операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк.

"Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств", - сообщила представитель МВД.

Всего с 2011 по 2019 год участниками преступного сообщества выведено свыше 8 млрд рублей.

"Эти денежные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных задач, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для Российской Федерации отрасли", - полагает следствие.

Пресечь преступную деятельность сообщества смогли сотрудники МВД с помощью Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго и Росфинмониторинга.

В МВД продолжается расследование дела еще двух предполагаемых участников этого сообщества.