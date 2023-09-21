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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам военной промышленности Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, беспилотниками по объектам военной промышленности Украины, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, заявили в Минобороны РФ

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

За сутки на донецком направлении отражены пять атак армии Украины, на красно-лиманском - три, на запорожском - две.

Российские военные за сутки уничтожили 75 беспилотников ВСУ в Запорожской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области, сообщил представитель Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.

Он заявил, что в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13281 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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