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Баку договорился с армянами Карабаха о новой встрече по вопросам реинтеграции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новая встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабаха по вопросам реинтеграции состоится в ближайшее время, говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.

Первая встреча делегаций состоялась в четверг в Евлахе. "На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики. В ходе сегодняшней встречи Рамин Мамедов представил план реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан", - отмечается в сообщении.

Рамин Мамедов – депутат парламента, в марте этого года назначенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

В администрации сообщили, что в ходе встречи в Евлахе также подчеркивалась важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о приостановке антитеррористических мер.

"Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов сообщили об особой потребности в топливе. В то же время, они просили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно", - говорится в сообщении.

В частности, планируется в скором времени обеспечить топливом системы отопления детских садов и школ, экстренной медицинской помощи и пожарных служб, а также оказать гуманитарную помощь.

"В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении новой встречи азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана по вопросам реинтеграции в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах НКР
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