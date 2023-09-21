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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Комиссия Госсовета предложила разрешить студентам-очникам работать с 3-го курса

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Михаил Развожаев предложил рассмотреть возможность совмещения студентами очного обучения с работой с третьего курса.

"Из предложений, которые выработал наш "стол" (в рамках рабочей группы "Образование" Госсовета - ИФ), - это рассмотреть возможность совмещения студентами вузов, начиная с третьего курса обучения, с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, чтобы пойти работать с третьего курса, надо перейти на заочную форму обучения, а оставаясь на очной форме", - сказал Развожаев в четверг на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Он добавил, что такую практику уже, в частности, использовали во время пандемии коронавируса, когда студенты-медики выходили работать в больницы и закрывали потребность в кадрах.

Госсовет Михаил Развожаев Севастополь
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