В Кремле надеются, что Россия вернется в "олимпийскую семью"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Из-за ограничений в отношении российских атлетов страдает сама идея олимпийского движения, Россия рассчитывает на торжество разума и реинтеграцию в олимпийскую семью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается всех вот этих ограничений по олимпийскому движению, то, ну, в конце концов, от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма, и, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения", - сказал он.

По его словам, Россия рассчитывает, "что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью".

Песков подчеркнул, что Россия, несмотря на обстоятельства, связанные с ограничениями на участие российских атлетов в Олимпиадах, продолжит последовательную поддержку спорта высших достижений.

"Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений", - сказал пресс-секретарь президента.