Очередь из грузовиков сохраняется на границе с Литвой в Калининградской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на границе с Литвой в Калининградской области остается сложной из-за большой очереди грузовиков, следующих на выезд с российской стороны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной таможни в пятницу.

"В течение минувшей недели очередь грузовиков, образовавшаяся ранее в пункте пропуска Чернышевское, фактически не меняется. В ней постоянно стоят порядка 70 автопоездов и еще, как правило, 25 единиц находятся на нейтральной полосе, пройдя контроль отечественной таможни и пограничников", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ситуация в пункте напряженная, хотя и не такая острая, когда очередь составляла 100 автомашин. Но и сегодняшнее количество грузовиков заметно превышает норматив.

В пресс-службе отметили, что таможня России работает в штатном режиме. Литовская сторона не разъясняла причину пропуска через границу явно недостаточного количества автомашин. За минувшие сутки в Литве было оформлено 137 грузовых автомобилей.

"Подробная ситуация на границе наблюдалась в июле этого года, когда очередь составляла порядка 300 грузовиков. Тогда таможня сопредельной республики работала очень неритмично", - напомнили в пресс-службе.

Литва с 3 июля ввела более жесткий контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомисии о санкциях в отношении государств.

Литва приняла дополнительные меры для противодействия возможному обходу санкций. Для некоторых грузов дополнительно требуется подавать декларацию производителя. Перечень, утвержденный Таможенным департаментом, включает несколько десятков товаров, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности.

В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток грузовых фур как в Россию, так и обратно заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.