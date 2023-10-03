На границе с Литвой введут новый порядок формирования очереди грузовиков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В пункте пропуска Чернышевское (Калининградская область) на российско-литовской границе вводится новый порядок формирования электронной очереди грузового автотранспорта, сообщило региональное Министерство инфраструктуры в Telegram.

"По информации "Росгранстроя" с 11 октября в МАПП Чернышевское будет действовать временный совмещенный формат функционирования электронной очереди. То есть резервировать очередь можно как заранее, так и приехав к пункту пропуска", - говорится в сообщении.

В связи с продлением ограничений, введенных со стороны Литвы, на переходе будет обеспечиваться пропуск на въезд в сопредельное государство пяти грузовиков в час (120 в сутки).

Через портал системы электронной очереди будет доступно для резервирования два места в час из пяти предусмотренных. Еще три места в час можно будет бронировать в терминале самообслуживания возле пункта пропуска при личном обращении к оператору.

Дополнительные места станут доступны, когда литовская сторона увеличит количество пропускаемого транспорта, сказано в сообщении.

C 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин. Однако к очереди были серьезные претензии у перевозчиков, которые вынуждены стоять в ожидании пропуска в Литву очень долго. Калининградские власти попросили федеральный Минтранс приостановить работу электронной очереди для поиска выхода из критической ситуации.

"Росгранстрой" запустил телеграм-канал о состоянии электронной очереди в Чернышевском. Каждый час в канале размещаются оперативные сведения: сколько машин в очереди, количество транспорта, пропущенного за час, переносах бронирования (если они есть), а также списки машин из электронной очереди (в маскированном варианте) на ближайшие 2-3 часа.

В пресс-службе Калининградской областной таможни "Интерфаксу" сообщили, что в течение последних дней в очереди стало уменьшаться число автопоездов, выезжающих в Литву. На утро вторника в ней стояло пять грузовиков. При этом за сутки в Литву проследовало 147 автомашин, что меньше технических возможностей.

Литва с 3 июля ужесточила контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомиссии о санкциях в отношении этих государств. Литва приняла дополнительные меры для противодействия возможному обходу санкций. Для некоторых грузов дополнительно требуется подавать декларацию производителя. Перечень, утвержденный Таможенным департаментом, включает несколько десятков товаров, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности.

Сейчас на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток грузовых фур как в Россию, так и обратно заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.